Feyenoord hoopt Van Persie snel vast te leggen

Nadat trainer Giovanni van Bronckhorst al meerdere keren aangaf dat hij de 34-jarige aanvaller graag wil toevoegen aan zijn selectie, heeft aan de Spaanse kust ook technisch directeur Martin van Geel aangegeven dat Feyenoord de verloren zoon snel weer in de armen hoopt te sluiten.



,,We hebben afgelopen zomer de mogelijkheid om hem ter halen onderzocht en toen lukte het niet’’, vertelde Van Geel tegen RTV Rijnmond in Marbella. ,,We gaan kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. We hebben al maanden contact met Robin en zijn management. We hebben het in alle geledingen besproken, van de zomer en nu nog een keer. Hij is welkom.’’



Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet in de aanvaller, die dit seizoen pas 200 minuten voor zijn club speelde en zijn laatste officiële duel voor 'Fener' vijf maanden geleden speelde, iemand die in de kleedkamer een grote rol kan spelen. Naast uiteraard zijn trefzekerheid in het veld.



Feyenoord wacht af, maar de club weet ook dat de komende weken bepalend zijn voor het seizoen van de ploeg. In de competitie gaan de Rotterdammers snel op bezoek bij Ajax en FC Utrecht, in het bekertoernooi komt koploper PSV op bezoek. Feyenoord hoopt dan ook op een spoedig duidelijkheid, ook omdat in Rotterdam moet blijken hoe fit de aanvaller daadwerkelijk is. ,,Dat zijn allemaal dingen die je meeweegt en met elkaar bespreekt, dat klopt’’, aldus Van Geel.