Feyenoord heeft interesse in Japanse aanvaller Ayase Ueda

Met video Verguisde tennisster komt dan toch met excuses na ‘walgelijk’ staaltje onsportivi­teit: ‘Ik voel me heel slecht’

Een schrijnend staaltje onsportiviteit in het tennis. Thuisspeelster Amarissa Toth (20) veegde in Boedapest zonder veel gêne een balafdruk weg, hoewel haar tegenstrever Zhang Shuai (34), het nummer 28, gevraagd had om het niét te doen. Dat allemaal tijdens een heftige discussie waarbij het Hongaarse publiek de kant van Toth koos. Shuai kreeg ‘een paniekaanval’ en gaf in tranen op. Toth gooide nog wat olie op het vuur in een radiogesprek, maar biedt nu toch haar excuses aan.