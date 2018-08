Feyenoord gelooft in wonder, ook Moniz sluit niets uit

In de Kuip zitten vanavond zo’n 35.000 aanhangers, er zijn nog enkele duizenden kaartjes te koop. ,,Het waren lastige dagen, maar ik heb er weer vertrouwen in. Er zit echt veel energie in deze ploeg’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Waarom dat zondag in Doetinchem dan niks opleverde? Dat is voetbal. Ja, ik geloof er in. En nee, ik heb zondag niet gevraagd aan mijn spelers of ik nog de juiste man ben voor de groep. Niet op die manier. Ik vind trouwens dat gesprekken met spelers intern moeten blijven. Degene die dit heeft gelekt, daar hoop ik van dat die net zo beseft in welke situatie we zitten als ik.’’



Feyenoord mist tegen Trencín Jean-Paul Boëtius, die buiten de selectie is gelaten. Misschien wel definitief. ,,Het gaat een moeilijk verhaal voor hem worden’’, zegt Van Bronckhorst, die de aanvaller een boete gaf na zijn rode kaart tegen De Graafschap.



Ook Renato Tapia, Nicolai Jørgensen, Ridgeciano Haps, Yassin Ayoub en Jeremiah St. Juste doen niet mee tegen de Slowaken.