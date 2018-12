Feyenoord geeft groen licht voor bouw van nieuw stadion

Het heeft enkele maanden extra geduurd voordat de knoop werd doorgehakt. Visser vindt dat niet vreemd. ,,Het is een complex proces, dat is wel helder. Er moeten mensen overtuigd worden. Men wil een second opinion, zeker weten dat het allemaal goed doordacht is. Ik ben blij dat die overtuiging er is en we kunnen doorgaan met de rest van het proces.‘’



Hij benadrukt dat er nog een lange weg is te gaan, voordat in de zomer van 2020 de eerste paal de grond in kan - die planning wordt volgens hem aangehouden - en in juni 2023 de oplevering kan plaatsvinden. ,,Er moet een aannemer worden gevonden en de financiering moet rondkomen. Over die financiering heb ik geen twijfels. Het vinden van een aannemer die het binnen het budget en de tijd kan doen, dat zal een stuk ingewikkelder zijn. Daar kunnen we met z'n allen onze tanden in zetten.‘’