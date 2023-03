Feyenoord, AZ en United van Ten Hag: dit zijn de duels in de Europa League en Conference League deze week

In de Europa League en Conference League wordt deze week begonnen met de achtste finales. Met Feyenoord (tegen Sjachtar Donetsk) en AZ (tegen Lazio) zijn er nog twee Nederlandse clubs actief in Europa. Deze wedstrijden staan er verder nog op het programma.

Europa League

Donderdag:

18.45 uur | AS Roma - Real Sociedad

In Rome ontvangen Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum de nummer 4 van de Spaanse competitie. AS Roma kende een sterke generale door Juventus in eigen huis te verslaan met 1-0. Real Sociedad kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen laagvlieger Cádiz.

18.45 uur | Bayer Leverkusen - Ferencváros

Jeremie Frimpong, die zondag scoorde in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Hertha BSC, ontvangt met Bayer Leverkusen het Hongaarse Ferencváros. De Duitsers schakelden in de tussenronde AS Monaco uit, terwijl Ferencváros als poulewinnaar direct al geplaatst was voor de kwartfinales. Bij de koploper uit Hongarije speelt verdediger Myenty Abena, die we nog kunnen kennen van zijn periode bij De Graafschap.

18.45 uur | Sporting Lissabon - Arsenal

Jeremiah St. Juste neemt het met Sporting op tegen de koploper uit de Premier League. Met de vorm van de Portugezen zit het wel goed, want van de laatste acht wedstrijd ging er slechts één verloren. Arsenal kwam afgelopen weekend met de schrik vrij door diep in de blessuretijd te winnen van AFC Bournemouth (3-2).

18.45 uur | Union Berlin - Union Sint-Gillis

Union Berlin, met Nederlanders Sheraldo Becker en Danilho Doekhi, schakelde Ajax uit in de vorige ronde en stuit nu op Union Sint-Gillis uit België. Dit seizoen kwamen de twee clubs elkaar ook al tegen in de Europa League, toen in de groepsfase. Beide teams wonnen één keer van elkaar met 1-0.

Volledig scherm Feyenoord overwinterde als groepswinnaar in de Europa League door van Lazio te winnen. © Pro Shots / Mischa Keemink

21.00 uur | Sjachtar Donetsk - Feyenoord

Nadat vorig seizoen nog de finale van de Conference League werd bereikt, overwinterde Feyenoord dit seizoen een niveautje hoger in de Europa League. De Europese campagne wordt hervat tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. De wedstrijd vindt, vanwege de oorlog, plaats in de Poolse hoofdstad Warschau. De Rotterdammers missen Quinten Timber, Justin Bijlow en Patrik Walemark wegens blessures.

21.00 uur | Juventus - Freiburg

Mark Flekken gaat met Freiburg op bezoek bij het kwakkelende Juventus. Voor de Italianen is het winnen van de Europa League de enige mogelijkheid om volgend seizoen nog de Champions League in te gaan. In de competitie bezetten ze een teleurstellende achtste plaats.

Volledig scherm Mark Flekken neemt het met Freiburg op tegen Juventus. © Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

21.00 uur | Manchester United - Real Betis

Manchester United ging zondag op bezoek bij Liverpool en kreeg daar met 7-0 een historisch pak slaag. De ploeg van Erik ten Hag zal zich ongetwijfeld willen revancheren. Real Betis hield Real Madrid afgelopen weekend in eigen huis op 0-0.

21.00 uur | Sevilla - Fenerbahçe

De bedwingers van PSV krijgen Fenerbahçe op bezoek. Sevilla ging afgelopen weekend zonder de geblesseerde Karim Rekik hard onderuit tegen Atlético Madrid. De laatste drie wedstrijden gingen allemaal verloren. Fenerbahçe verkeert in betere vorm. De Turkse club van Ferdi Kadioglu (oud-speler NEC) en Jayden Oosterwolde (oud-speler FC Twente) verloor geen van zijn laatste acht wedstrijden. De laatste nederlaag dateert van 8 januari tegen Galatasaray.

Conference League

Dinsdag:

18.45 uur | Lazio - AZ

AZ heeft het niet getroffen met de loting. De Alkmaarders nemen het op tegen Lazio, dat door een nederlaag in de Kuip tegen Feyenoord ‘degradeerde’ uit de Europa League. De nummer drie uit Italië mist wel topschutter Ciro Immobile. Trainer Pascal Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat onder anderen Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures.

Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken. De jonge aanvaller Mexx Meerdink, dit seizoen in de UEFA Youth League al zes keer trefzeker, gaat wel mee naar Rome. Hij is de zoon van eenmalig Oranje-international Martijn Meerdink (tegen Ecuador).

De wedstrijd tegen Lazio vindt op dinsdag plaats vanwege het feit dat zij het stadion delen met AS Roma. Het team van José Mourinhio komt donderdag thuis in actie in de Europa League en dus heeft Lazio moeten uitwijken naar de dinsdag.

Donderdag:

18.45 uur | AEK Lanarca - West Ham United

18.45 uur | Anderlecht - Villarreal

18.45 uur | Sheriff Tiraspol - Slovan Bratislava

21.00 uur | Fiorentina - Sivasspor

21.00 uur | AA Gent - Basaksehir

21.00 uur | Lech Poznan - Djurgardens

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

