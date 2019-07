Ferro treft landgenote Cornet in eerste WTA-finale

De als derde geplaatste Cornet rekende zaterdag in de halve eindstrijd af met de Duitse Tamara Korpatsch: 6-3 6-4. Ferro had tegen de Amerikaanse Bernardo Pera eveneens twee sets nodig (6-1 6-4). De 29-jarige Cornet staat 48e op de wereldranglijst en de 22-jarige Ferro is de nummer 98.