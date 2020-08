Ferrari zinspeelt op stoeltje voor Mick Schumacher: ‘Hij doet het goed in de Formule 2'

,,Hij doet het goed in de Formule 2, verbetert zich en dat was ook wat we voor ogen hadden. We gaan zeer binnenkort met hem praten over zijn toekomst", aldus Binotto.



De teambaas voegde er wel aan toen dat de 21-jarige Schumacher niet meteen in het grote Ferrari wordt opgenomen. ,,De meest logische stap is eerst rijden voor een klein Formule 1-team, waar hij alles kan leren en zich verder kan ontwikkelen." Dat team zou dan Alfa Romeo zijn, dat met de motoren van Ferrari rijdt. Bij Alfa Romeo staan op dit moment Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen onder contract. Of zij volgend jaar mogen blijven is nog onbekend. Voor Ferrari rijden Charles Leclerc en Carlos Sainz vanaf het seizoen 2021.