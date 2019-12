Ferrari wil vrouwelijke coureurs opleiden

Dick Jaspers met groot vertoon van macht naar halve finales in Egypte

13 december Dick Jaspers is op overtuigende wijze doorgedrongen tot de laatste vier van de World Cup driebanden in Sharm-el-Sheikh. De 54-jarige Willebrorder rekende vrijdagmiddag in de kwartfinales in de Egyptische badplaats in acht beurten af met voormalig wereldkampioen Sung-won Choi uit Zuid-Korea: 40-16.