Ferrari vol vertrouwen naar kwalificatie in Bahrein

Om 16.00 uur Nederlandse tijd gaat Vettel in Bahrein net als vorig jaar weer voor poleposition. En na de afgelopen drie trainingen lijkt teamgenoot Leclerc nu de belangrijkste gegadigde om de viervoudig wereldkampioen van die eerste startpositie af te houden. Hoogst haalbare voor Verstappen lijkt de tweede startrij. Ferrari is in Bahrein over één ronde gerekend simpelweg niet bij te houden, zo concludeerde de Nederlander gisteren al. De vraag is of hij wel met Mercedes kan wedijveren. Zijn beste kwalificatie in Bahrein beleefde hij in 2017, toen de Nederlander van Red Bull Racing beslag legde op de zesde startplaats op Sakhir Circuit.