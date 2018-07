Ferrari treurt om overlijden Marchionne

,,Wat we al vreesden is helaas uitgekomen'', zei president-commissaris van Fiat Chrysler John Elkann in een verklaring. ,,Sergio Marchionne, man en vriend, is overleden.''



De charismatische Marchionne werd bestuurder bij Ferrari in september 2014 en was daarbij ook nauw betrokken bij het Formule 1-programma van het Italiaanse automerk. Mede door Marchionne werd teambaas Marco Mattiacci vervangen door Maurizio Arrivabene. Ook was Marchionne betrokken bij de coureurskeuze van het team.