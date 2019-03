Ferrari oppermachtig tijdens eerste training, Verstappen vijfde

De eerste training van Bahrein blijft een vreemde eend in de bijt. Er wordt gereden in omstandigheden die totaal niet representatief zijn voor de kwalificatie en de race. Waar deze training in de volle zon wordt afgelegd, zullen de coureurs als het er echt om gaat tijdens de invallende duisternis onder kunstlicht rijden. Deze verschillen in temperaturen zorgen voor heel andere omstandigheden. Aan de tweede training zal dus meer af te lezen zijn.

Verstappen kwam op het circuit van Sakhir tot een tijd van 1.31.673 en zat daarmee slechts een tiende achter wereldkampioen Lewis Hamilton. Het gat met de Ferrari's was echter zeer groot. Leclerc klokte een tijd van 1.30.354 en was daarmee veruit de snelste man op de baan.



Voor Ferrari betekent het een klein beetje eerherstel na de matige Grand Prix van Australië. Vettel en Leclerc kwamen toen pas als vierde en vijfde over de streep, maar vooral het gat met Mercedes heeft pijn gedaan in Italië. Het stratencircuit van Melbourne is niet representatief voor de ware krachtsverhoudingen, maar het zat Ferrari niet lekker dat het gat zo groot was.