Ferrari onthult de nieuwste kampioenskandidaat: de SF1000

Met deze wagen hoopt Ferrari eindelijk weer een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008 en de laatste coureur die wereldkampioen werd met Ferrari was Kimi Räikkönen in 2007.



De afgelopen seizoenen moest de Scuderia telkens zijn meerdere erkennen in het onaantastbare Mercedes, alhoewel het team wel telkens dichterbij leek te komen. Tactische fouten of blunders van de coureurs zorgden er echter voor dat het team nooit écht voor de wereldtitel streed. Afgelopen jaar was de concurrentie vooral onder de indruk van de bloedsnelle Ferrari-motor. Op het rechte stuk was deze bijna onaantastbaar.