Ferrari niet blij met uitspraak Verstappen: ‘Dit is een grap’

Ferrari was tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten niet in staat om zich te mengen in de strijd om het podium. Max Verstappen suggereerde dat dit kwam, doordat het geen gebruik meer maakte van een maas in de wet en dus ‘niet meer konden valsspelen.’ Ferrari zelf wijst dit van de hand en noemt de uitspraak slecht voor de sport.

,,Ik heb sommige opmerkingen gehoord en ben daar zeer teleurgesteld over”, vertelt teambaas Mattia Binotto. ,,Sebastian Vettel had op zaterdag bijna poleposition en Charles Leclerc reed met een oudere motor. Toegegeven, we waren zwak in de race, maar dat lag niet aan de snelheid op de rechte stukken. Zulke opmerkingen zijn fout en slecht voor de sport. Misschien moeten sommige mensen beter op hun woorden letten.”

Ferrari zou volgens de geruchten in de paddock gebruik hebben gemaakt van een grijs gebied in de wet met betrekking tot het meten van de brandstoftoevoer. Deze wordt in korte periodes gemeten. Buiten die periodes om zou de toevoer verhoogd worden, terwijl dat niet gemeten kon worden door de systemen. Dat resulteert in meer vermogen.

Dat Ferrari juist dat vermogen leek te missen in Austin lag volgens Binotto aan de experimenten die het team deed voor het komende seizoen. ,,We hebben wat snelheid op de rechte stukken opgeofferd voor meer snelheid in de bochten. Het was een test.”

‘Een grap’

Ook Leclerc was niet te spreken over de uitspraken van zijn concurrenten. ,,Dit is een grap. Max heeft geen flauw idee waar hij het over heeft. Hij is geen onderdeel van ons team. Ik weet niet hoe hij er op komt dit te zeggen.”

Overigens is niet alleen Verstappen van mening dat met de verduidelijking van de regels Ferrari een slag is toegediend. Ook Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff lieten van zich horen. Na de kwalificatie zei de wereldkampioen: ,,Het wordt een interessante week. Ferrari heeft overduidelijk wat kracht moeten inleveren. Het is interessant om te zien hoe ze daar in de race mee omgaan.”



Wolff wilde niet gelijk spreken van een tegenslag voor Ferrari. Hij noemde het besluit van de FIA erg goed. ,,Nu is de regelgeving een stuk duidelijker. Dat is sterk van de FIA. Maar dit is standaardproces en komt vaker voor.”

Red Bull-teambaas Christian Horner was ook blij met de verduidelijking. ,,Ik zeg niet dat iemand iets verkeerd deed, maar als ze dat zouden doen, is dat nu in ieder geval illegaal.”