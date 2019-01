Ferrari neemt Mick Schumacher op in talentenprogramma

,,Voor iemand als ik, die Mick al kent sinds zijn geboorte, geeft het vanzelfsprekend een speciaal gevoel om hem te kunnen verwelkomen bij Ferrari’', zei teambaas Mattia Binotto, die al bij Ferrari werkte toen Michael Schumacher daar reed. ,,Maar we hebben hem gekozen vanwege zijn talent, en zijn menselijke en professionele kwaliteiten die hem ondanks zijn jonge leeftijd nu al onderscheiden.’’



Schumacher junior pakte afgelopen jaar de titel in de Europese Formule 3-serie. Hij verdiende daardoor ook genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie, het ‘rijbewijs’ dat nodig is om in de Formule 1 uit te komen. De tiener gaat nu naar de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse.