Ferrari lonkt naar deelname IndyCar

,,Ferrari voelt veel sociale verantwoordelijkheid voor zijn werknemers en we willen er zeker van zijn dat voor ieder van hen in de toekomst een werkplek is", aldus Binotto. ,,Om die reden onderzoeken we alternatieve programma's en ik kan bevestigen dat we naar IndyCar kijken, momenteel een heel andere categorie dan de onze."



De IndyCar introduceert in 2022 nieuwe regels voor motor en chassis en dat biedt mogelijkheden voor Ferrari om de overstap naar de Amerikaanse raceklasse te maken.