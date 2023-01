Ferran Torres en Stefan Savic krijgen schorsing te horen na stoeipartij tijdens Atlético - FC Barcelona

Italiaanse toerist overlijdt na aanrijding in Dakar Rally, toeschou­wer stond ‘achter zandduin’ op parcours

Een Italiaanse toerist is overleden nadat hij werd aangereden door een deelnemer aan de Dakar Rally. Dat heeft de ASO, de organisatie van de woestijnrally, gemeld. Het ongeval gebeurde in de negende etappe, van Riyad naar Haradh in Saudi-Arabië.

10 januari