Fernando Torres scoort twee keer bij laatste duel voor Atlético Madrid

Het was sowieso al een mooie week voor Torres, die woensdagavond met Atlético de finale van de Europa League won. In Lyon werd Olympique Marseille met 3-0 verslagen. Het was voor Torres pas zijn tweede prijs met de club waar hij al op zijn negende jaar in de jeugdopleiding terechtkwam. Torres maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético op 27 mei 2001, toen de club nog uitkwam in de Segunda Division. Op zijn negentiende droeg El Niño ('De Jongen') al de aanvoerdersband bij zijn club. In zijn eerste volledige seizoen hielp hij Atlético Madrid met zes goals in 36 wedstrijden aan het kampioenschap in de Segunda Division. Na vijf seizoenen in de Primera Division maakte Torres in de zomer van 2007 de overstap naar Liverpool, waar hij drieënhalf jaar zeer geliefd en succesvol was. Zijn periodes bij Chelsea en AC Milan (zes maanden) waren minder glansrijk, maar in januari 2015 keerde Torres weer terug bij Atlético Madrid. Hij verloor de Champions League-finale van 2016, maar won afgelopen week dus nog wel de Europa League.