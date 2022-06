Fernando Alonso valt door tijdstraf terug naar negende plaats in Canada

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen vergroot voorsprong in Canada na zesde zege van 2022

Max Verstappen heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Formule 1, zijn zesde alweer van 2022. De Nederlandse coureur van Red Bull won voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van Canada in Montreal en verstevigde daardoor zijn leidende positie in het WK-klassement.

19 juni