Fernando Alonso biedt excuses aan omdat hij Lewis Hamilton een idioot noemde

Fernando Alonso heeft alsnog excuses gemaakt aan Lewis Hamilton voor de opmerkingen die hij vorige week maakte na hun crash in de Grote Prijs van België. De Spanjaard noemde Hamilton een “idioot” over de boordradio. ,,Hij gooide vanaf de buitenkant de deur dicht. Deze man weet alleen hoe hij moet racen als hij vooraan start”, riep de 41-jarige coureur van Alpine.

Het duo kwam met elkaar in botsing toen Hamilton in de eerste ronde van de race Alonso probeerde in te halen. De Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen vloog de lucht in en liep zoveel schade op dat hij moest opgeven. Alonso kon wel door en eindigde als vijfde.

,,Ik dacht niet na over wat ik zei, het was in het heetst van de strijd de adrenaline die me dat deed zeggen”, zei Alonso. ,,Ik reed namelijk voor de tweede plek. Maar ik besef dat ik sorry moet zeggen, want ik heb absoluut geen problemen met Lewis. Ik heb enorm veel respect voor hem. Hij is een legende.”

Hamilton erkende na de race dat hij de schuldig was aan de crash. Alonso was daarover ook mild. ,,Het was een race-incident en als ik de beelden terugzie, denk ik niet dat iemand iets te verwijten valt. Het is allemaal ook een beetje opgeblazen.”

Volledig scherm Lewis Hamilton en Fernando Alonso kwamen met elkaar in botsing tijdens de Grand Prix van België. © AFP

