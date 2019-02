Ferguson even terug in dug-out Manchester United

Ferguson werd vorig jaar getroffen door een hersenbloeding, maar zit inmiddels weer regelmatig op de tribune bij United. De Schot was extreem succesvol met zijn favoriete club. Hij leidde United tweemaal naar winst van de Champions League. Ferguson werd dertien keer kampioen en greep vijfmaal de FA Cup.



Het benefietduel is georganiseerd omdat het dit jaar 20 jaar geleden is dat Manchester United tijdens een historisch seizoen de zogeheten treble veroverde: de landstitel, de FA Cup en uiteraard de Champions League. Tijdens die memorabele finale in Camp Nou boog Manchester United in de blessuretijd een 0-1 achterstand om in een zege dankzij treffers van invallers Teddy Sheringham en Ole Gunnar Solskjær.



Tijdens het benefietduel zal een aanzienlijk deel van de spelers van die finale opnieuw de voetbalschoenen aantrekken. Namen heeft Manchester United nog niet gepubliceerd. Bij Bayern München zullen in elk geval Lothar Matthäus en Giovanni Elber komen opdraven. De opbrengsten van het duel komen ten goede aan de foundation van Manchester United.