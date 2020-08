Ferdinand hekelt organisatie Ballon d’Or: ‘Als ik Lewandowski was zou ik petitie starten’

vrije training 1 Bottas blijft Hamilton nipt voor in ochtend, derde tijd Verstappen

12:34 Max Verstappen is het raceweekend in Barcelona begonnen met een derde tijd in de eerste vrije training. Vijf dagen na zijn spectaculaire zege op Silverstone, moest hij in de ochtendtraining op het Circuit de Catalunya een kleine seconde toegeven op Valtteri Bottas (1.16,785) en Lewis Hamilton in de Mercedessen.