Fenomenale Lewandowski in de voetsporen van Messi

Natuurlijk, vier keer scoren in minder dan een kwartier was voor Lewandowski niet nieuw. Sterker nog, vier jaar geleden maakte de Poolse spits er eens vijf in negen minuten. Dat was wel in de Bundesliga, thuis tegen Wolfsburg. Voor Champions League-begrippen was zijn prestatie wel uniek, in de historie van het Europese miljoenenbal lukte het niemand zo vaak te scoren in zo weinig tijd.