Fenomeen Mbappé (21) scoort meer en sneller dan Messi en Ronaldo

Door Daniel Dwarswaard De voetballiefhebber hoort zijn naam al jaren, toch wordt Kylian Mbappé over een kleine twee weken echt pas 22 jaar. Vanavond rekenen de Arabische eigenaren van zijn werkgever PSG weer op goals van de Fransman. Niet zo gek ook gezien zijn tamelijk ongekende statistieken in de eerste jaren van zijn loopbaan. Mbappé maakte afgelopen weekend, 21 jaar dus, zijn honderdste goal in het shirt van de Franse kampioen. Tel daar zijn spetterende debuutjaar bij AS Monaco bij op en Mbappé staat inmiddels al op 127 officiële goals.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daar had de Franse aanvaller 197 duels voor nodig. Dat roept om een vergelijking met de grootste spelers van deze wereld? Hoe deden Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het op dat punt van hun loopbaan? De conclusie: Mbappé troeft ze voorlopig af. Messi maakte in zijn eerste 197 duels 109 doelpunten, achttien minder dan Mbappé dus. En Ronaldo? De Portugees stond na 197 duels op ‘slechts’ 44 goals.

Slechts ja, want daarna krikte Ronaldo zijn moyenne aardig op. Zeker in dienst van Real Madrid. Waar Mbappé 137 duels nodig had om die 100 goals voor PSG te maken, kreeg Ronaldo dat bij Real al in 105 wedstrijden voor elkaar. De eerste 100 doelpunten van Messi bij FC Barcelona? Daar had de Argentijn 188 potjes voor nodig.