Fenerbahçe belegt trainingskamp in Rusland, Dinamo Kiev woedend: ‘Club zonder eer en geweten’

Laura van Leeuwen, algemeen directeur MVV: ‘Een bloemetje? Ja, maar ik ben net zo prestatie­ge­richt als een man’

Laura van Leeuwen (37) is sinds afgelopen maandag de hoogste baas van MVV en daarmee een van de twee vrouwelijke clubdirecteuren in het Nederlandse betaald voetbal. Wat drijft haar? En wat wil ze teweegbrengen? ,,Vrouwelijk leiderschap kan bijdragen aan normalere normen en waarden in het voetbal.’’