Fenerbahçe-baas: Cocu is van binnenuit tegengewerkt

Volgens Koç lag voor de kraker met Besiktas (1-1) op 24 september en later voor de Europa League-wedstrijd tegen Spartak Trnava (2-0) een kleed in de kleedkamer. ,,Een coach vroeg waarom dat tapijt er opeens lag. Ze (de ontslagen coaches, red.) zeiden dat ze Cocu in het kleed gingen wikkelen en naar Nederland zouden sturen. Ze bleven maar plagen. Toen ik dit verhaal hoorde, heb ik hen meteen ontslagen.’’



Cocu en Koeman kregen volgens Koç bepaalde informatie niet van het drietal. Zo zouden de Nederlanders niet weten dat spelers hebben geklaagd over de in hun ogen zware trainingen.



Volgens de openhartige voorzitter zouden ook nog gevoelige informatie, statistieken en videobeelden betreffende de spelers, de trainingen en de wedstrijden van Fenerbahçe zijn gelekt. Andere computerbestanden over vorig seizoen waren onvindbaar gemaakt.



Koç steunt Cocu ondanks de zware kritiek en de teleurstellende resultaten (de club staat 15de in de competitie) nog steeds. ,,We hebben te maken met Financial Fair Play van de UEFA. Daarom hebben we bijvoorbeeld Souza en Giuliano – tegen de zin van Cocu – verkocht. Daarna moest hij aan de slag met een jonge selectie. Dat is niet eenvoudig en daarom vraag ik om geduld.’’