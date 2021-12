Femke Kok na ‘privédingen’ weer lekker in haar vel: ‘Ik dacht wel, waarom moet ik verantwoording afleggen?’

DUBBELPORTRET Verstappen versus Hamilton: op de baan zijn de verschil­len miniem, erbuiten des te groter

Het duel om de wereldtitel in de Formule 1, dat dit weekeinde een nieuw kookpunt bereikt, is óók fascinerend omdat er onder de helmen van de twee kanshebbers totaal andere karakters schuilgaan. Lewis Hamilton en Max Verstappen zouden in Monaco zo bij elkaar op de koffie kunnen, maar ze doen het nooit. Een klein dubbelportret.

3 december