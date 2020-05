Félix valt uit op training Atlético

Atlético nam Félix vorig jaar voor 126 miljoen euro over van Benfica. Hij is de duurste aankoop uit de geschiedenis van de club. De Spaanse regering maakte zaterdag bekend dat het voetbalseizoen vanaf 8 juni weer mag worden hervat met duels zonder publiek. Mogelijk staat de eerste wedstrijd op 11 juni op het programma.



Atlético was de nummer zes van de ranglijst toen de competitie van La Liga wegens het coronavirus werd afgebroken.