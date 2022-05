Felix Magath uit scherpe kritiek op Bayern: ‘Je kan niet drie weken voor het eind stoppen met voetballen’

Magath is momenteel trainer van Hertha BSC, waarmee hij verwikkeld is in een felle degradatiestrijd. En laat het nu zo zijn dat Bayern München, de club waar hij tussen 2004 en 2007 de scepter zwaaide, het volgende week opneemt tegen VfB Stuttgart, een directe concurrent van Hertha.

Er is Magath dus veel aan gelegen dat Bayern München, dat al is uitgeschakeld in de Champions League en dus weinig meer heeft om voor te spelen, zijn sportieve plicht blijft vervullen. ,,Bayern is al kampioen, dus misschien dat ze gestopt zijn met voetballen”, reageerde Magath op de persconferentie na het 1-1 gelijkspel van zijn club tegen mede-degradatiekandidaat Arminia Bielefeld.

,,Ik heb de wedstrijd van Bayern niet gezien, dus ik weet niet hoe de nederlaag tot stand is gekomen. Maar leuk is het niet. Het seizoen duurt voor iedereen tot en met de laatste speeldag. Dus ik weet niet waarom een team dan zou beslissen om er met nog drie speelrondes te gaan al mee te stoppen. Dit is niet goed voor de Bundesliga, en ook niet voor de eerlijke concurrentiestrijd.”

Bayern-trainer Julian Nagelsmann werd direct geconfronteerd met de woorden van Magath en reageerde geïrriteerd: ,,Het is heel slim van hem om dat te zeggen, maar hij zal dat niet doen zonder bijbedoeling. Hij moet eerst maar eens de wedstrijd terugkijken en dan mag hij me bellen. Ik spreek zelf ook niet in het openbaar over de wedstrijden van Hertha.”