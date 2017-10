Fekir is de held voor Olympique Lyon in 'Nederlandse' kraker

Bij Olympique Lyon speelde Kenny Tete de hele wedstrijd, waar Memphis Depay het moest doen met een invalbeurt in de tweede helft. Terence Kongolo mocht bij AS Monaco eindelijk debuteren in de Franse competitie. De oud-speler van Feyenoord speelde tot dusver alleen in de Super Cup voor Monaco. Vanavond kreeg de verdediger een basisplaats en mocht hij de 90 minuten vol maken.



Door de overwinning maakt Lyon een sprong naar de derde plaats. Het gat met nummer twee Monaco is teruggebracht tot drie punten. Aan kop - met drie punten meer en een duel minder gespeeld - gaat nog altijd Paris Saint-Germain, dat morgen op bezoek gaat bij laagvlieger Dijon.



