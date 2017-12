Feilloze Verhaegh bezorgt Leipzig opnieuw puntenverlies

Darts Commentator Van der Giessen verwacht geen grote stunts op WK, tenzij...

19:27 Arjan van der Giessen gaat als tv-verslaggever zijn 21ste WK darts 'doen'. Hij krijgt er geen genoeg van. ,,Ik doe zelf niet mee, maar ik voel elke keer bij mezelf een positieve spanning als dit toernooi eraan komt. Het is zo bijzonder. Er is veel meer aandacht voor, alles ligt onder een vergrootglas. En het wordt in een oud paleis gehouden en niet in een of andere hal."