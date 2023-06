Feestende Manchester City-spelers nemen in kleedkamer voorschot op reünie Oasis: ‘You're my wonderwall’

LIVE Europese play-offs | Sparta zet Twente onder druk en raakt de lat, Brama in tranen naar de kant

Het ticket voor de voorronde van de Conference League gaat naar FC Twente of Sparta. Donderdag werd het 1-1 in Rotterdam. Hoe verloopt de beslissende return? De aftrap in de Grolsch Veste, is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.