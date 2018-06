Feestende Kroaten brengen Messi op rand van afgrond

Door Wietse Dijkstra



Messi struikelde op zijn vorige WK's tot drie keer toe over Duitsland. Vier jaar geleden ging het mis in de finale, de twee voorgaande edities in de kwartfinale. De kans dat hij zijn kwelgeesten dit jaar weer tegenkomt is uiterst klein. In Nizhny Novgorod was het vanavond een speler die zijn geld verdient in Duitsland die Messi op de rand van de afgrond bracht.



Eintracht Frankfurrt-aanvaller Ante Rebic zette zijn land vlak na rust na een afgrijselijk blunder van doelman Willy Caballero met een geweldige volley op het goede spoor. De reservekeeper van Chelsea raakte een bal die hij naar voren wilde trappen volkomen verkeerd, waarna de Kroaat zich niet bedacht en ineens uithaalde. Die dreun kwamen Messi en co niet meer te boven.



Na de teleurstellende 1-1 tegen IJsland moest er weer een nieuwe tactiek (3-4-3) aan te pas komen om Messi eindelijk optimaal te laten renderen. Jorge Sampaoli gebruikte al 55 spelers sinds hij in mei 2017 werd aangesteld als bondscoach van Argentinië, maar ook op het WK is hij nog niet klaar met experimenteren. Tegen Kroatië kregen Gabriel Mercado, Marcus Acuna en Enzo Perez de voorkeur boven Marcos Rojo, Lucas Biglia en Angel Di Maria.



Perez had na een half uur de openingstreffer op zijn schoen, maar terwijl de weifelende doelman Danijel Subasic al lag uitgeteld schoof hij de bal naast. Dat was de beste kans, die Argentinië in de eerste plaatst dankte aan gepruts in de Kroatische defensie. Messi kwam opnieuw niet uit de verf in de ploeg van de nerveus ijsberende Sampaoli die nauwelijks iets creëerde.



De Kroaten hadden na hun 2-0 zege op Nigeria slechts één wijziging. Bondscoach Zlatko Dalic had spits Andrej Kramaric uit de ploeg gelaten ten faveure van extra middenvelder Marcelo Brozvic, een omzetting die ervoor moest zorgen dat de aanvoer naar Messi nog beter aan banden kon worden gelegd. Dat plan slaagde perfect.



Kroatië deed echter meer dan alleen verdedigen. Via Ivan Perisic en Mario Mandzukic kreeg het voor rust al uitstekende kansen. En ook na de 0-1 van Rebic bleven de ploeg op zoek gaan naar de beslissende tweede treffer. Die kwam er uiteindelijk tien minuten voor tijd. En hoe! Luko Modric maakte met een geweldig knal aan alle twijfels een einde: 0-2. In blessuretijd maakte Messi's ploeggenoot Ivan Rakitic het Argentijnse drama compleet: 0-3.