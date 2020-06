Federers status als ‘GOAT’ op het spel na nieuwe blessure

Door Rik Spekenbrink



Met een kort bericht deed Roger Federer vanochtend iets wat, met een knipoog, wel meer mensen zouden willen doen: het jaar 2020 in één veeg uitgummen. Maar het is natuurlijk niet uit luxe dat de Zwitser, komende zomer wordt hij 39 jaar, al spreekt over 2021. Een recente, nieuwe operatie aan zijn rechterknie, waarvan hij sinds de Australian Open begin dit jaar al herstellende was, werpt hem verder terug. ,,Ik heb op weg naar het seizoen van 2017 geleerd dat ik de noodzakelijke tijd moet nemen om 100 procent klaar te zijn om straks weer te spelen op mijn hoogste niveau”, refereerde Federer aan zijn vorige grote blessure. En dus meldt hij zich, normaal gesproken, weer bij de Australian Open van januari 2021.



Daarmee kan hij de grote verliezer worden van het gemankeerde tennisjaar. Ook al was Wimbledon deze zomer wel doorgegaan, had hij dus niet kunnen spelen op zijn favoriete grand slam, blijkt nu. Federer weet nu zeker: hij eindigt ook 2020 met 20 majors op zijn naam.