Federer zonder problemen naar dertiende finale in Halle

NK wielrennen dongen Nieuwelin­ge Nienke Veenhoven pakt eerste titel op NK in Dongen; Senne Knaven vijfde

12:32 De eerste titelrace op het ‘kleine’ NK wielrennen in Dongen, die van de nieuweling-vrouwen, is zaterdagmorgen geëindigd in een massaspurt. Nienke Veenhoven uit het Noord-Hollandse Oostzaan was daarin afgetekend de snelste. Achter de eerstejaars nieuwelinge grepen de beide Zwolse meiden Cecilia van Zuthem en Willemijn Prins het zilver en brons.