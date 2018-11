Federer: Williams werd in hoek gedwongen maar ging te ver tegen umpire

Williams kwam tijdens Roland Garros ook in opspraak vanwege het catsuit dat ze droeg. De Amerikaanse gaf zelf aan dat het voelde alsof ze een superheld was, maar de organisatie van Roland Garros verbied dergelijke outfits in de toekomst. Tijdens het US Open werd de Française Alize Cornet bestraffend toegesproken, nadat ze op de tennisbaan van shirt wisselde.



,,Wat is daar nou het probleem mee”, vraagt Federer zich af. ,,Williams heeft wel eens gekkere kleding gedragen. Mannen hebben wel eens gekkere kleding gedragen. Het is pure onzin. Ik sta volledig achter de vrouwen. Laat ze met rust.”