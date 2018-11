Federer voor zestiende keer op rij publieksfavoriet

Een donkere Kuip en herinnerin­gen aan Veendam - RBC

9:00 De beelden van de volledig in duisternis gehulde Kuip wierpen mij zondag in gedachten een kleine drie jaar terug in de tijd. Naar een ander duel waar de lichtmasten het begaven: FC Den Bosch - Sparta, op vrijdag 29 januari 2016.