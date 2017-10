Federer verslaat Nadal voor vijftiende keer voor titel in Sjanghai

Federer versloeg de 'gravelkoning' van Mallorca begin dit jaar in de finale van de Australian Open, waar de twee tennisgrootheden elkaar weer troffen na lang blessureleed. De Zwitser klopte Nadal vervolgens ook op het hardcourt in Indian Wells en Miami. Federer sloeg het gravelseizoen over om zijn lichaam te ontzien. Nadal domineerde als vanouds op het gravel, met zijn tiende titel op Roland Garros als bekroning.



Federer won daarna op het 'heilige' gras van Wimbledon en Nadal zegevierde op de US Open, waar de Zwitser zich in de kwartfinale liet verrassen door Juan Martin Del Potro. Federer nam in Shanghai in de halve finales revanche op de Argentijn en domineerde zondag het titanenduel met Nadal. De Zwitser maakte een einde aan de zegereeks van de Spanjaard, die op de US Open, in Peking en Shanghai zestien partijen op rij had gewonnen.