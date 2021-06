Federer verslaat Cilic voor plek in derde ronde Roland Garros

Roger Federer heeft zich op Roland Garros ten koste van Marin Cilic verzekerd van een plek in de derde ronde. De 39-jarige Zwitser was met 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2 te sterk voor de Kroatische nummer 47 van de wereld.

Federer trok met overtuigend spel de eerste set naar zich toe, maar in de tweede set daalde zijn niveau. Hij ging meermaals de discussie aan met de umpire, die de 20-voudig grandslamkampioen een waarschuwing gaf omdat hij te veel tijd nam tussen de punten door. Daar was Federer, als achtste geplaatst, niet van gediend. ,,Ik durf niet eens meer naar mijn handdoek te lopen”, zei de Zwitser.



De getergde Federer, die zelfs een fout van Cilic met een juich begroette, herpakte zich in de derde set. Die trok hij naar zich toe in een tiebreak, nadat hij twintig punten op een rij op eigen opslag had gewonnen. De tiebreak bleek cruciaal, want in de vierde set werd het geen moment spannend meer. Federer maakte het op 5-2 af op de service van Cilic.

,,Ik heb goede momenten gekend, vooral in de tiebreak, en ik serveerde erg goed om het te kunnen afmaken”, zei Federer. ,,Het laat zien dat ik nog iets over heb in de tank en dat is goed voor het vertrouwen.”

Federer en Cilic troffen elkaar voor het eerst sinds de finale van de Australian Open in 2018. Toen won Federer in vijf sets. Een jaar eerder stonden ze ook tegenover elkaar in de eindstrijd van Wimbledon, die in drie sets in het voordeel van Federer werd beslist.

In de derde ronde treft Federer zaterdag de Duitser Dominik Köpfer, die de als 30ste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz in vier sets versloeg.

Voor de Rus Aslan Karatsev, de verrassing van de Australian Open, zit Roland Garros erop. Hij verloor met 6-3 7-6 (4) 4-6 6-1 van de Duitser Philipp Kohlschreiber. De als 14e geplaatste Gaël Monfils strandde ook in de tweede ronde. Mikael Ymer uit Zweden was de publiekslieveling in een viersetter de baas: 6-0, 2-6, 6-4, 6-3.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP