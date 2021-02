Federer verkiest Doha boven Rotterdam als plek van comeback

Roger Federer komt definitief niet naar het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Lange tijd had toernooidirecteur Richard Krajicek hoop dat de beste tennisser aller tijden zijn rentree zou maken in Rotterdam, nadat hij het afgelopen jaar niet in actie kwam.

De 39-jarige tennislegende uit Zwitserland heeft er echter voor gekozen om het jaar van zijn comeback te beginnen in Doha. Dat maakte Federer vanochtend bekend op de Zwitserse radiozender SRF 3. Federer kwam sinds januari vorig jaar niet meer in actie. Op de Australian Open verloor hij toen in de halve finale van Novak Djokovic. Dit jaar ontbreekt Federer nog in Melbourne, maar daarna zal hij zich weer laten zien op toernooien. Federer gaf het afgelopen jaar zijn lichaam, vooral zijn linkerknie, de benodigde rust.



Daardoor is een clash in Ahoy tussen de wereldtoppers Rafael Nadal en Federer, die jarenlang het mondiale tennis hebben gedomineerd, van de baan. Ondanks het ontbreken van Federer staat er in Rotterdam dit jaar een ijzersterk deelnemersveld. Naast Nadal komen met Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Roeblev en Matteo Berrettini liefst vijf spelers uit de mondiale top-10 in actie in de Maasstad.

Ook de Franse titelverdediger Gaël Monfils en Stan Wawrinka (winnaar in 2015) hebben hun deelname aan de 48ste editie van het indoortoernooi in Rotterdam al eerder aangekondigd. ,,Het is een droomveld”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. ,,We hebben de afgelopen weken met plezier gevolgd hoe de inschrijvingen voor het toernooi verliepen. Een aantal spelers, zoals Nadal, Medvedev en Tsitsipas, was al bekend, maar Roeblev en Berrettini maken het toernooi natuurlijk nog sterker.”

Verder verwelkomt het toernooi ook de Spanjaarden Roberto Bautista Agut en Pablo Carreno Busta, de Belg David Goffin, de Canadezen Denis Shapovalov en Milos Raonic en de Zwitser Stan Wawrinka.

Opvallend is dat er voorlopig geen Nederlandse deelnemers in het deelnemersveld in Rotterdam te vinden zijn. Via de kwalificaties kunnen er nog wel Nederlanders zich plaatsen voor het hoofdtoernooi. De laatste jaren kreeg een Nederlandse topper vaak een wildcard. Het toernooi in Ahoy is dit jaar vanwege corona opgeschoven naar de eerste week van maart.