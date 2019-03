Federer stoot door naar finale masterstoernooi Miami

Verstappen zesde in tweede training, Ferrari zet Mercedes op halve seconde

29 maart Ferrari is ook in de tweede vrije training van de Grand Prix van Bahrein oppermachtig gebleken. Sebastian Vettel (1.28.846) en Charles Leclerc (1.28.881) waren veel sneller dan de concurrentie. Lewis Hamilton kwam daar op zes tienden nog enigszins in de buurt. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zesde plek, op acht tienden van Vettel.