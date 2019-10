Federer stap dichterbij tiende titel in Bazel

Voor de vijfde keer kwamen Federer en Tsitsipas elkaar dit jaar tegen. In januari zegevierde Federer in de Hopman Cup, maar werd hij enkele weken later tijdens de Australian Open in de achtste finales uitgeschakeld door de talentvolle Griek. In maart revancheerde Federer zich door in de finale van het toernooi in Dubai af te rekenen met Tsitsipas. In mei stond er op het masterstoernooi in Rome opnieuw een ontmoeting gepland, maar moest Federer met een beenblessure forfait geven.



De Zwitser was dus gewaarschuwd en begon scherp aan de partij. In de derde game kreeg hij al meerdere breakkansen, maar wist Tsitsipas nog overeind te blijven. Een servicebeurt later moest Tsitsipas zich wel gewonnen geven en serveerde Federer even later de set met 6-4 uit. In de tweede set leverde de 21-jarige speler direct zijn service in en slaagde Tsitsipas er niet meer in om de wedstrijd om te buigen. In de allerlaatste game creëerde de Griek zijn eerste breakkans, maar was drie punten later de wedstrijd al gedaan. Het eindigde in 6-4 en 6-4.