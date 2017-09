Federer slaat Team Europa naar eindzege Laver Cup

De 15-9-zege werd over drie dagen bereikt. Elke zege op vrijdag leverde één punt op, op zaterdag twee en vandaag drie. Vóór vandaag leidde Team Europa met 9-3.



Nadal ging vanmiddag onderuit tegen John Isner (5-7 en 6-7 (1)). Isner was vandaag eveneens met dubbelpartner Jack Sock te sterk voor Team Europa (Marin Cilic en Tomas Berdych): 7-6 (5) en 7-6 (6). Daardoor werd de stand met nog twee partijen in het enkelspel op 9-9 gezet. Alexander Zverev won vervolgens van Sam Querrey met tweemaal 6-4, waarna Federer tegen Kyrgios na een lange partij middels een supertiebreak de trekker over haalde.



De Laver Cup is een bedenksel van het management van Federer. Het is een variant op de Ryder Cup in het golf, waar een Europees team het opneemt tegen Team USA. Het toernooi is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Met de creatie van de Laver Cup gebeurde het voor het eerst dat Nadal en Federer samen een dubbelpartij afwerkten. Ze versloegen gisteren Sock en Querrey.



Captain Borg selecteerde Nadal, Federer, Cilic, Dominic Thiem, Zverev en Berdych voor Team Europa. De tennislegende won met zijn team acht van de twaalf partijen van het toernooi. Team Wereld, onder leiding van John McEnroe, bestond uit Sock, Kyrgios, Isner, Querrey, Denis Shapovalov en Frances Tiafoe.