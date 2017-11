Federer passeert Woods als sporter met meeste prijzengeld

hup nac Documentaire over diepe rouw en volledige euforie bij NAC in première

12:46 BREDA - Als Tom van Hyfte Roda JC op voorsprong schiet in de play-off finale, dompelt hij het Rat Verlegh Stadion in diepe rouw: NAC degradeert. Het is 31 mei 2015, een inktzwarte dag voor de Bredanaars.