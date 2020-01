Federer ontsnapt aan uitschakeling in thriller tegen Millman

Federer maakte het zichzelf moeilijk tegen Millman. Zo sloeg hij vier dubbele fouten en 22 onnodige fouten. In de supertiebreak pakte Millman snel een grote voorsprong op 4-8, maar Federer voerde druk op en pakte liefst zes punten op een rij. Zijn eerste matchpunt benutte de Zwitser vervolgens meteen.



Met de ontsnapping voorkomt Federer dat de Australian Open nóg een grote naam verliest. Eerder vandaag ging Stefanos Tsitsipas vervroegd naar huis en in het vrouwentoernooi zijn onder anderen Naomi Osaka, Serena Williams en Caroline Wozniacki uitgeschakeld.



Federer won de Australian Open zes keer. Na twee overwinningen op rij, strandde hij vorig jaar al in de vierde ronde toen Stefanos Tsitsipas te sterk was.



In de vierde ronde staat Federer tegenover de Hongaar Márton Fucsovics.