Federer maakt korte metten met Gasquet in tweede ronde: ‘Mooie stap vooruit’

Hoewel Federer zijn weg naar de tweede ronde cadeau kreeg van Mannarino stond de Zwitser wel 2 uur en 45 minuten op de baan in de eerste ronde. Van vermoeidheid was echter geen sprake, zo bleek in de partij tegen Gasquet. De Fransman maakte het Federer in de eerste set nog wel lastig. Beide tennissers behielden steeds hun eigen servicebeurt en daarmee bracht een tiebreak de beslissing. Federer maakte daarin korte metten met Gasquet: 7-1.

Na de eerste set liep Federer, achtvoudig winnaar van Wimbledon, uit naar een eenvoudige driesetter. De tweede set ging met liefst 6-1 naar de 39-jarige Zwitser en ook in de derde set wist de vier jaar jongere Fransman geen vuist meer te maken. Federer won ook die set: 6-3.



Federer, die in 2017 Wimbledon voor het laatst won, mag zich nu opmaken voor een duel in de derde ronde met de Brit Cameron Norrie, de nummer 34 van de ATP-ranking. Federer is nu de oudste tennisser in 46 jaar die de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Australiër Ken Rosewall presteerde dat in 1975 op 40-jarige leeftijd.



,,Ik ben tevreden over het niveau dat ik haalde en over hoe fit ik ben. Wat dit voor de komende tijd betekent kan ik niet zeggen, aangezien ik de laatste tijd niet veel heb gespeeld. Maar ik kom in het ritme. Het begin was moeilijk, de tweede set heel goed en in de derde was ik net iets beter. Al met al is dit een mooie stap vooruit", zei Federer na afloop.