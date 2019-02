Federer: Liever nog een toernooizege dan aan kop van wereldranglijst

,,Voor mij is mijn ranking, op mijn 37ste, niet langer prioriteit”, zei Federer. ,,Voor mij is het belangrijk om fit te zijn, te weten dat ik toernooien kan winnen en het gevoel te hebben dat ik ze, Novak Djokovic en Rafael Nadal, kan verslaan.”

Federer staat nu zesde en hij gaat door zijn absentie in Rotterdam punten verliezen. ,,Zelfs als mijn ranking nog verslechtert, is het geen probleem voor me. Zolang ik kan zeggen dat ik grand slams kan winnen, is het prima. Ik sta liever 17e dan dat ik derde sta en geen grand slam of ander toernooi meer win.”