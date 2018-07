Federer laat Lacko in anderhalf uur kansloos

Federer stond tegen de nummer 73 van de wereld geen enkel breakpoint toe en sloeg in totaal zestien aces. Op zijn eerste opslag verloor hij slechts drie punten.

,,Mijn team en ik zijn blij dat ik niet al te veel energie verspil zo vroeg in het toernooi", zei Federer na afloop. ,,Dat maakt het een stuk makkelijker dan dat wanneer je allerlei vijfsetters moet spelen. Maar ik heb het toernooi ook weleens gewonnen nadat ik in de eerste ronde bijna was uitgeschakeld."