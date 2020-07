Federer knokt zich terug: ‘Ik blijf tennis spelen zolang mijn lichaam het toelaat’

In gesprek met de Zwitserse krant Tages-Anzeiger laat trainer Severin Lüthi doorschemeren dat Federer halverwege augustus de specifieke tennistrainingen hoopt te hervatten. Dat doet hij na een periode van rust en herstel; doordat het seizoen stop werd gezet als gevolg van de coronacrisis liet Federer zich voor de tweede maal aan zijn knie opereren. ,,Ik hoop dat ik nog steeds kan tennissen. Ik heb de bal al meerdere keren tegen de muur geslagen, maar heb nog maar één keer op het veld gestaan. Al heb ik nog wel de tijd.”



Hoewel in augustus de eerste ATP-wedstrijden weer op het programma staan, heeft Federer besloten om achter het huidige tennisjaar een punt te zetten. ,,We staan nog steeds achter wat we eerder hebben besloten: Roger komt terug voor de Australian Open 2021, als het toernooi tenminste plaatsvindt. Er wordt echter overwogen of het verstandig is om voor de Australian Open nog een voorbereidingswedstrijd te spelen", zegt Lüthi.



Voor Federer, die dit jaar op de ATP-tour alleen de Australian Open speelde en daar de halve finales bereikte, zou 2021 wel eens zijn laatste jaar als tennisprof kunnen worden. ,,Ik blijf tennis spelen zolang mijn lichaam het toelaat. Zelfs als het alleen maar voor de lol is.