Federer in Indian Wells niet bezig met nummer 1-positie

Het komt er nu op neer dat Federer, die vanavond in de vierde ronde in Indian Wells tegen de Fransman Jeremy Chardy speelt, de halve finale moet halen, anders neemt Nadal de koppositie komende maandag weer over. Ook al doet hij in Californië deze weken helemaal niet mee door een heupblessure. Aan de emoties van Federer vorige maand in Ahoy was duidelijk te zien hoeveel het voor hem betekende om een vierde termijn als beste tennisser van de wereld te beginnen. Hij voerde de wereldranglijst eerder aan van februari 2004 tot augustus 2008, van juli 2009 tot juni 2010 en van juli 2012 tot november 2012.

De 20-voudig winnaar van een grand slam doet nu voorkomen of de ranking hem niet bezighoudt. ,,Je bent zo goed als je laatste wedstrijd”, zei Federer gisteren na zijn snelle en simpele zege in de derde ronde op Filip Krajinovic. ,,We zijn nu in Indian Wells en daar ligt mijn focus. Niet bij wat ik in het verleden heb gepresteerd. Ik speelde in de eerste ronde hier bijvoorbeeld helemaal niet zo goed. Dan kan je dus niet meteen denken: tegen wie speel ik in de halve finale, of de finale? Dat zou een enorme fout van mij zijn.”