Federer heeft het één set lastig met Sonego

De 37-jarige Federer ging op het vernieuwde Court Philippe Chatrier goed van start tegen de nummer 73 van de wereld en leidde na 12 minuten al met 4-0. In het restant oogde Sonego wat minder onwennig, maar hij kon de twintigvoudig grandslamkampioen geen moment bedreigen.



Na een uur en 41 minuten was de zege binnen voor de Zwitser, die niet altijd even scherp oogde. Zo werd hij door een zeldzame dubbele fout hem in de tweede set gebroken. In de derde set ging het tot 4-4 gelijk op. Een break was genoeg voor Federer, die zo voor de 60ste keer op rij doordrong tot de tweede ronde op een Grand Slam.



De afgelopen jaren sloeg Federer het gravelseizoen telkens over om tijd te nemen voor zijn gezin, rust te nemen en zich optimaal voor te bereiden op het grasseizoen, met Wimbledon als het hoogtepunt van zijn tennisjaar. ,,Ik zit in een fase dat ik vooral wil genieten en ik heb ook het gevoel dat ik geen lange rustpauze hoef in te lassen”, zei Federer in januari na zijn uitschakeling op de Australian Open.



In aanloop naar Roland Garros deed Federer ook mee aan de masterstoernooien van Madrid en Rome. In Madrid verloor hij in de kwartfinales van de Oostenrijker Dominic Thiem, in Rome gaf hij bij de laatste acht op.



Vier jaar geleden deed Federer, die nu op de Duitser Oscar Otte stuit, voor het laatst mee in Parijs. Hij verloor toen in de kwartfinales van zijn landgenoot Stan Wawrinka.